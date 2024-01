Robert Lewandowski wróci do Bundesligi? Media wskazały dwa kluby!

Kapitan reprezentacji Polski w ostatnich tygodniach oraz miesiącach nie zachwyca formą w FC Barcelonie. W lidze hiszpańskiej do tej pory zanotował tylko osiem trafień, a w fazie grupowej elitarnej Ligi Mistrzów zdobył raptem... jedno trafienie. Z tego też powodu rozpoczęły się spekulacje na temat przyszłości naszego najlepszego napastnika w "Dumie Katalonii".

Niemieckie media zastanawiają się czy nie zrobiłby dobrze 35-latkowi powrót na "stare śmieci" w postaci Bundesligi. Dziennikarz portalu "T-online.de" chętnie by zobaczył go w RB Lipsk czy po raz kolejny w Borussi Dortmund.

- To z pewnością miałoby sens dla Dortmundu. Swoim doświadczeniem i klasą od razu pomógłby BVB. Jego powrót byłby absolutną sensacją pod każdym względem. Oczywiście, jak opuścił BVB, doszło do nieporozumień, ale tak było również, gdy Goetze przeniósł się do Bayernu. Mimo to ponownie zagrał w BVB