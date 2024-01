- Soichiro Kozuki to skrzydłowy, którego grę cechuje dobry drybling oraz dynamiczność. Zadaniem Japończyka będzie wypełnienie luki w składzie po odejściu w połowie stycznia jego rodaka Daisuke Yokoty do belgijskiego KAA Gent. W letnim oknie transferowym z Zabrza do 1. FC Nürnberg trafił z kolei Kanji Okunuki, co sprawia że Soichiro Kozuki jest już trzecim ofensywnym piłkarzem z Kraju Kwitnącej Wiśni, który dołącza do Górnika w ciągu zaledwie półtora roku - można przeczytać na oficjalnej stronie zabrzańskiego klubu.