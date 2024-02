Transfery. Stergios Fotopoulos odchodzi ze sztabu szkoleniowego Legii Warszawa. Trener od przygotowania fizycznego w Łudogorcu

Legia Warszawa traci ważną postać

Grecki trener w klubie z Łazienkowskiej pracował od lipca 2022 roku. Przyszedł razem z Kostą Runjaiciem i od tego czasu z niemieckim szkoleniowicem wiele dobrych chwil w Warszawie przeżyli. Przede wszystkim wicemistrzostwo Polski oraz zdobyty Puchar Polski w zeszłym sezonie. Dodatkowo już w trwającej kampanii awans do fazy grupowej jednych z europejskich pucharów. Co prawda to tylko Liga Konferencji, ale lepsze to niż nic. Kasa klubu po raz kolejny miała okazję się wypełnić.