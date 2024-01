Transfery. Szymon Żurkowski wraca do Empoli. Piłkarz przeszedł testy medyczne

Transfery. Szymon Żurkowski wróci na "stare śmieci"

Ten sezon 26-letni pomocnik nie może zaliczyć do udanych. Na boiskach włoskiej Serie B zaliczył tylko 634 minuty, a jego Spezia zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli i jest na drodze do spadku na trzeci poziom rozgrywkowy. Polak we Włoszech jest od czerwca 2019 roku, ale w ciągu tego czasu, nie udało mu się wyrobić dobrej marki w kraju.

Pół roku temu cierpliwość do gracza straciła Fiorentina, która po czterech latach sprzedała piłkarza do Spezii. Wcześniej klub z Florencji wypożyczał go do innych klubów w nadziei, że stanie się solidnym zawodnikiem i pomoże drużynie w walce o wysokie cele.