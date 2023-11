Transfery. Vladan Kovacević opuści Raków Częstochowa tej zimy? Padło nazwisko następcy. To 20-letni Serb Muhamed Sahinović

Media: Muhamed Sahinović łączony z Rakowem Częstochowa

Jak informują bośniackie media, 9-krotny reprezentant tamtejszej młodzieżówki Muhamed Sahinović miałby trafić zimą lub najpóźniej latem do Rakowa Częstochowa. 20-latek, który broni dostępu do bramki FK Sarajevo łączony był z drużyną mistrza Polski już latem, ale ostatecznie do transferu nie doszło.

Wszystko zależy od ewentualnego odejścia Vladana Kovacevica z Rakowa, który trafił pod Jasną Górę latem 2021 roku z... właśnie FK Sarajevo. Oba klubu współpracują, zresztą jak podaje portal "oslobodjenje.ba" mówi się o bardzo dobrej kwocie odstępnego i procentach z kolejnego transferu, który miałby otrzymać klub po odejściu Kovacevica.

Jeszcze przed sezonem mówiło się, że bramkarzem Rakowa interesuje się kilka dużych marek, z portugalską Benfiką na czele. Być może Kovacević odejdzie z Polski już zimą, wiele pewnie będzie zależało od awansu "Medalików" do fazy pucharowej europejskich pucharów.