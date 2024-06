Jan Urban, trener Górnika Zabrze: Chcemy grać kombinacyjnie

Górnik Zabrze: pierwsze testy przed sezonem

Początek spotkania nie zapowiadał jednak łatwego przebiegu - Odra Opole wyszła na prowadzenie już w pierwszej minucie po rzucie rożnym. Sytuacja na boisku uległa zmianie tuż przed przerwą, kiedy to Lawrence Ennali i Paweł Olkowski zdobyli bramki, przesądzając o końcowym triumfie Górnika.

Górnika rozpoczął przygotowania do nowego sezonu od zwycięstwa. W sobotę, drużyna pod wodzą Jana Urbana mierzyła się z pierwszoligową Odrą Opole, pokonując rywala 2:1 na własnym boisku. Mecz ten był pierwszym letnim sparingiem zabrzan, który dostarczył cennych obserwacji trenerowi oraz kibicom.

Zgrupowanie Górnika w Austrii - nowe wyzwania

Po udanym starcie w letnich przygotowaniach, drużyna Jana Urbana nie zwalnia tempa. Już w niedzielę zawodnicy udadzą się na zgrupowanie do Kirchbergu w Austrii, gdzie czekają ich kolejne sparingi. Trener podkreślił znaczenie tych meczów dla dalszych przygotowań.

- Rywale mieli być inni, wszystko się totalnie zmieniło. Nie przywiązuję aż tak dużej wagi do przeciwników, jeśli chodzi o nazwy zespołów. Ważne, że zagramy z dobrymi drużynami. Bardziej patrzymy na siebie, na to, co chcemy osiągnąć.

W Austrii Górnik zmierzy się z takimi zespołami jak ekstraklasowe WSG Tirol, FC Basel, a także drugoligowy niemiecki Karlsruher SC. Te spotkania będą kolejnym testem dla strategii Urbana i jego podopiecznych.