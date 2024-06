Selekcjoner reprezentacji Danii oburzony: „To śmieszne. O meczu zdecydowały dwie decyzje VAR. Futbol staje się coraz bardziej absurdalny”

– Myślę, że to śmieszne. Futbol staje się coraz bardziej absurdalny. Jest oczywiste, że o wyniku dzisiejszego meczu zadecydowały decyzje sędziego i systemu VAR. Zawsze lubiłem system VAR. Technologia może przynieść korzyści sportowi, ale moim zdaniem, gdy decyzja jest słuszna, powinna być widoczna z księżyca, a nie zależeć od kilku centymetrów. To powinno być jasne i oczywiste. Kiedy sprawy dzieją się dokładnie w ten sposób [jak w meczu z Niemcami], pojawiają się wątpliwości. Procedura powinna być również szybsza. Musi istnieć sposób na ulepszenie systemu VAR. Wiele razy na seminariach wyjaśniano nam zasady gry rękami i pytaliśmy: „Co to jest naturalny ruch?”. Kiedy powiedzą nam, że jest to nienaturalna pozycja dłoni, powiedz mi, jaka jest zasada. Nie możemy zmusić naszych obrońców do biegania z rękami założonymi za plecami. To jest straszne. Futbol nie powinien tak wyglądać