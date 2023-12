Transfery w PKO Ekstraklasie. Raków kupuje, Jagiellonia sprzedaje, Legia dziękuje piłkarzowi. Fakty i plotki - stan na 8 grudnia 2023

Transfery w PKO Ekstraklasie. Potwierdzone ruchy

Pierwszego transferu dokonała Jagiellonia Białystok. Jej nowym środkowym obrońcą został w środę (6 grudnia) Jetmir Haliti. Kosowianin ma 27 lat i ostatnio grał w Szwecji dla tamtejszego AIK Sztokholm. Zagrał raz dla reprezentacji. Z Dumą Podlasia związał się do czerwca 2025 roku. W umowie wpisano opcję przedłużenia o kolejny sezon.

Za to Cracovia potwierdziła pierwsze rozstanie. Jeszcze w styczniu odejdzie od niej Jakub Myszor. 21-letni skrzydłowy nie przedłuży wygasającej w czerwcu umowy. Zgodnie z zapowiedziami mediów przejdzie do Rakowa Częstochowa. Za ile? Tego na razie nie wiadomo.

Z Legii Warszawa na pewno odejdzie Patryk Sokołowski. Wygasająca z końcem grudnia umowa nie zostanie przedłużona. Środkowy pomocnik ostatnio grywa tylko w trzecioligowych rezerwach.

Niektórzy ligowcy przedłużyli kontrakty. Ze Śląskiem Wrocław na dłużej związali się bramkarz Rafał Leszczyński (do czerwca 2027) i środkowy pomocnik Petr Schwarz (do czerwca 2026). W Lechu Poznań zostaje środkowy obrońca Maksymilian Pingot (do czerwca 2028).