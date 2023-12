Transfery Rakowa. Przyjdą do klubu

Wciąż wiele mówi się o napastnikach Rakowa, którzy niespecjalnie spełniają pokrywane w nich nadzieje. Latem do klubu przyszli Ante Crnac i Łukasz Zwoliński, ale nie wydają się być graczami na poziomie europejskim, co wyraźnie zweryfikowała gra w fazie grupowej Ligi Europy. Latem "Medalikom" nie udało się sprowadzić Erika Exposito, który jesienią jest jednym z najlepszych zawodników całej ligi. Obecnie znakomitą formę prezentuje również Pedro Henrique z Radomiaka, którym również interesuje się Raków. Napastnik radomskiego klubu w tym sezonie zdobył 8 bramek i zaliczył 4 asysty.

Transfery Rakowa. Odejdą z klubu

Przyjście nowego bramkarza prawdopodobnie wiąże się z odejściem Vladana Kovacevića. Jedna z gwiazd Rakowa mogła odejść już latem, ale perspektywa gry w Lidze Mistrzów skusiła go na pozostanie w Częstochowie. Teraz wydaje się, że sprowadzenie Bośniaka powoli finalizuje nam sagę związaną z Vladanem. Obecnym bramkarzem Rakowa już latem mocno zainteresowana była Benfica, ale do transferu nie doszło. Podczas gdy "Medaliki" grały wyjazdowy mecz w Lidze Europy ze Sportingiem Lizbona, skauci klubu zza miedzy również udali się na to spotkanie.