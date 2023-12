Transfery w PKO Ekstraklasie. Zmiany w Cracovii. Wiadomo, ile wydał Raków. Fakty i plotki - stan na 16 grudnia 2023

Transfery w PKO Ekstraklasie. Ostatnie potwierdzone ruchy

W Lechu Poznań póki co poinformowano o nowych kontraktach młodzieżowców przypisanych do drugoligowych rezerw. 16-letni bramkarz Mateusz Pruchniewski związał się na kolejne trzy lata, tak samo zresztą jak i starszy od niego o rok obrońca Jakub Skowroński.

Transfery w PKO Ekstraklasie. Najnowsze plotki

Uczestnik mistrzostw świat do lat 17, Karol Borys jest na celowniku włoskiej Fiorentiny. Póki co pomocnik Śląska Wrocław dostał zaproszenie, by poznać klub od środka. Żadne rozmowy w sprawie transferu (jeszcze) się nie toczą, co potwierdzi dyrektor sportowy David Balda.