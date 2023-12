Transfery. Legia Warszawa kupi lidera strzelców ligi słoweńskiej? To Rui Pedro Jacek Czaplewski

Rui Pedro znalazł się pod lupą Legii Warszawa Olimpija Lublana/Instagram

Transfery. Legia Warszawa konkretnego piłkarza do ofensywy. Według słoweńskich mediów chce lidera strzelców tamtejszej ligi. To Rui Pedro z zespołu Olimpija Lublana. Portugalczyk ma krótką umowę. W akcji obserwował go już dyrektor pionu skautingowego przy Łazienkowskiej.