Transfery w Polsce - 17 stycznia. Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga. Śledź wszystkie doniesienia na żywo

Transfery w Ekstraklasie - 17 stycznia

Jak podał portal Legia.net do Legii Warszawa może przyjść defensywny pomocnik Oxford United (trzeci poziom rozgrywkowy) - Marcus McGuane . Polski portal powołał się na angielski serwis Look Sports Media.

Raków Częstochowa wybrał kolejnego piłkarza, a przynajmniej tak sugerują węgierskie media. Na wypożyczenie z tamtejszego Ferencvarosu ma dołączyć Peter Barath. To 21-letni środkowy pomocnik.

Śląsk Wrocław rozpędził się podczas zimowego okienka. WKS osiągnął porozumienie w sprawie sprowadzenia 18-letniego Tommaso Guercio z Interu Mediolan. Polak urodzony we Włoszech do tej pory grał tylko w Primaverze. To będzie już szósty transfer wrocławskiego klubu zimą.