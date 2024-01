Transfery. Legia Warszawa poszukuje kolejnych wzmocnień. Media: Marcus McGuane znalazł się na radarze "Wojskowych"

Transfery. Legia stara się o kolejne wzmocnienie

"Wojskowi" do tej pory w zimowym okienku transferowym sprowadzili tylko jednego piłkarza. Z Kraju Kwitnącej Wiśni do stolicy Polski zawitał Ryoya Morishita. Jednak jak się okazuje to nie koniec wzmocnień podopiecznych Kosty Runjaicia. Do Legii jak podał portal Legia.net może przyjść defensywny pomocnik Oxford United (trzeci poziom rozgrywkowy) - Marcus McGuane. Polski portal powołał się na angielski serwis Look Sports Media.