Transfery w Polsce - 27 lutego. Ekstraklasa, 1 liga, 2 liga. Śledź wszystkie doniesienia na żywo

Transfery PKO Ekstraklasa - 27 lutego

W ostatnim dniu zimowego okienka transferowego klasycznie może się jeszcze sporo wydarzyć. Przede wszystkim jedno pytanie - czy Legia Warszawa przeprowadzi transfer "last minute" za napastnika Ernesta Muciego, który odszedł do Turcji? "Wojskowi" szukają wzmocnień na tę pozycję. Co wymyśli Jacek Zieliński?