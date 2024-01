Transfery. Xavi Hernandez z nową pracą po odejściu z Barcelony? Media: Może poprowadzić starych znajomych z "Dumy Katalonii"

Xavi Hernandez dołączy do byłej gwardii z Barcelony?

To jak grom z jasnego nieba. Xavi ogłosił, że po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z FC Barcelony. Kibice spodziewali się natychmiastowego zwolnienia, ale wychodzi na to, że Hiszpan poprowadzi…

Xavi wśród kolegów z boiska. Będzie nimi kierował?

Pomocną dłoń do Hiszpana po nieudanej przygodzie z Barceloną może wyciągnąć klub, który obecnie jest naszpikowany piłkarzami z przeszłością właśnie tego klubu. Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets. Co łączy tych piłkarzy? A no fakt, że grali oni bowiem razem na boisku z trenerem Barcelony. Jak informuje dziennikarz Javier Miguel w programie "El Chiringuito" może dojść w amerykańskim Interze Miami do zmiany trenera. Wstępnie nawet klub, którego właścicielem jest David Beckham miał kontaktować się ze szkoleniowcem. - Xavi chce przeczekać rok, ale był kontakt ze strony Interu Miami. Jeśli pojawi się interesująca oferta, zaakceptuje ją - przekazał.