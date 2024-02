Transfery. Zinedine Zidane po raz kolejny wróci do "trenerki"?! Legenda Realu Madryt gotowa na nowe wyzwania. "Chciałbym wrócić" OPRAC.: Jakub Jabłoński

Znakomity trener powróci na ławkę? "Jestem pewny, że sobie poradzę" AA/ABACA/Abaca/East News

Transfery. Zinedine Zidane z Realem Madryt wygrał praktycznie wszystko co było do wygrania na czele z elitarną Ligą Mistrzów. Teraz jednak szuka nowych wyzwań. - Chciałbym, jestem pewny, że sobie poradzę, wszystko się może zdarzyć - odpowiedział Francuz pytany o powrót do pracy trenera. Jego rozbrat z futbolem trwa już prawie trzy lata.