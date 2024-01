Transmisja sparingu: Widzew Łódź - Radomiak Radom. Mecz w sobotę 13 stycznia o godzinie 12:30

Sparing Widzew Łódź - Radomiak Radom 13.01.2024

Widzew wznowił treningi do rundy wiosennej w ostatni poniedziałek. Radomiak zaczął we wtorek. Dziś, czyli w sobotę oba zespoły spotkają się w pierwszym sparingu.

Dla Radomiaka to jedyny sprawdzian w Polsce przed obozem w Turcji. Do Belek wybiera się w przyszły czwartek - 18 stycznia. Widzew dołączy dopiero 23 stycznia - w kolejny wtorek. Będzie ćwiczyć w Antalyi. Co ciekawe, zanim wyleci to rozegra jeszcze mecz sparingowy z Wartą Poznań (20 stycznia).

Całkiem niedawno, bo na początku grudnia Widzew zagrał z Radomiakiem o ligowe punkty. Goście w debiucie trenera Macieja Kędziorka zaskoczyli, wygrywając aż 3:0. Po golu strzelili Lisandro Semedo, Edi Semedo oraz Rafał Wolski.

Widzew Łódź - Radomiak Radom 0:0

Bramki: - - - - -

Spotkanie rozgrywane na boisku w Wiśniowej Górze.