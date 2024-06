Transmisja z konferencji reprezentacji w Hanowerze. Obecny selekcjoner Michał Probierz

Transmisja z konferencji prasowej reprezentacji Polski

Już opadł kurz po przegranym w słabym stylu spotkaniu reprezentacji Polski w fazie grupowej Euro 2024 z Austrią. Biało-Czerwoni byli znacznie gorsi od przeciwników i zasłużenie po dwóch meczach grupowych wciąż nie maja nawet żadnego punktu i jako pierwszy z uczestników turnieju stracił już nawet matematyczne szanse na awans do fazy pucharowej turnieju.

Godnie pożegnać się z Euro 2024

Przed reprezentacją Polski pozostał już tylko jeden mecz na Euro 2024. We wtorek, 25 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się w Dortmundzie z Francją, która awansu do 1/8 finału jest już pewna. Jednak Trójkolorowi będą chcieli zapewnić sobie awans z 1. miejsca w grupie, co nie wróży dobrze dla rozbitej ekipy Polski.