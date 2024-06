Pierwszy Polak z Euro 2024 dotarł na wakacje. Sebastian Szymański i jego partnerka otrzymali specjalny prezent od hotelu Jakub Maj

Reprezentacja Polski po zaledwie trzech meczach odpadła z Euro 2024. Biało-Czerwoni trafili do bardzo trudnej grupy z Holandią, Austrią i Francją, w której zdobyli tylko jeden punkt. W środę wszyscy piłkarze wrócili do Warszawy, co jest nowością w kadrze narodowej. Z Polski niektórzy gracze udali się na wakacje do egzotycznych krajów. Jednym z nich jest Sebastian Szymański.