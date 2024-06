Chwile radości polskiego kibica. Tak reprezentacja Polski strzelała gole na Euro 2024

Adam Buksa dał nadzieje na fantastyczny turniej

Krzysztof Piątek dał znak do pogoni w meczu z Austrią

Po meczu otwarcia, przyszedł czas na mecz o wszystko. W Berlinie Polacy zmierzyli się z Austrią i musieli wygrać, by zachować realne szanse na awans do dalszej fazy turnieju. Prowadzenie na początku spotkania objęli Austriacy, ale w 30. minucie do wyrównania doprowadził Krzysztof Piątek. Polski snajper wykorzystał zamieszanie w polu karnym rywali, dopadł do piłki odbitej od przeciwnika po strzale Jana Bednarka i sytuacyjnym uderzeniem pokonał austriackiego bramkarza.