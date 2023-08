Trener Lecha Poznań John van den Brom przed rewanżem ze Spartakiem Trnava w III rundzie LK: Jesteśmy przygotowani na ofensywnego Spartaka

Lech na Słowację jedzie z jednobramkową zaliczką

Tydzień temu przed własną publicznością "Kolejorz" wygrał 2:1. Choć sam wynik nie był do końca satysfakcjonujący dla poznaniaków, holenderski szkoleniowiec uważa, że był to bardzo dobry występ jego zespołu.

- Zagraliśmy naprawdę dobre spotkanie, prowadziliśmy grę, mieliśmy ogromną przewagę w posiadaniu piłki. Szkoda tylko tego straconego gola, to było zupełnie niepotrzebne - przyznał van den Brom, który dodał, że rewanżowy mecz może mieć inny przebieg.

- Analizowaliśmy wcześniejsze spotkania Spartaka, wiemy, że potrafi grać bardziej ofensywny futbol, niż to, co pokazał przed tygodniem. I też spodziewamy się tego w jutrzejszym meczu. Generalnie to nic nie zmienia w naszych założeniach, jesteśmy na to przygotowani. Mamy jednobramkową zaliczkę, której nie zamierzamy bronić. Bo to może być zgubne, łatwo popełnić błąd. Zamierzamy zagrać ofensywnie, bo to jest zapisane w DNA klubu - dodał opiekun Lecha.