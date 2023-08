Trener Legii Warszawa, Kosta Runjaić po rewanżu z Ordabasem Szymkent w II rundzie LK: W takich meczach chodzi o przejście do następnej rundy

Trener Kosta Runjaić na konferencji pomeczowej przyznał, że takie spotkania nigdy nie są łatwe. Najważniejszy dla niego jest sam fakt wywalczenia awansu z takim rywalem. Przeciwnicy w momencie gdy przegrywali 2:0 nie mieli nic do stracenia i stali się - zdaniem niemieckiego szkoleniowca - jeszcze groźniejsi pod bramką "Wojskowych".

- W takich meczach chodzi o przejście do następnej rundy. Udało nam się to. W pierwszej połowie dominowaliśmy, oni mieli tylko jedną szansę przez nasz błąd. Zdobyliśmy dwie ładne bramki. Nie wyglądało to jednak jak łatwe spotkanie i nie było takim. Nie mieli nic do stracenia, a to zawsze są okoliczności, w których takie drużyny są groźne