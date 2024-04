Trzech Polaków w podstawowym składzie Empoli przegrało z Interem Mediolan. Nerazzurri pewnie kroczą po mistrzostwo

Inter wygrał z Empoli. Zagrało trzech Polaków

Bramki dla mediolańczyków zdobyli: już w piątej minucie Federico Dimarco oraz w końcówce spotkania doświadczony Chilijczyk Alexis Sanchez.

- Mieliśmy dość trudny okres pod względem fizycznym, gdy graliśmy mecze co trzy dni, a także na poziomie mentalnym po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, ale teraz wracamy na właściwe tory - powiedział Alessandro Bastoni, który w niedzielny wieczór zaliczył asystę przy pierwszym golu.

Pewnie zmierzający po 20. w historii mistrzostwo Włoch "Nerazzurri" zgromadzili już 79 punktów. Wicelidera i lokalnego rywala AC Milan wyprzedzają aż o 14, a trzeci Juventus Turyn - o 20.

Od pierwszej do ostatniej minuty w barwach Empoli, które w tabeli zajmuje 18. miejsce z dorobkiem 25 pkt, wystąpiło trzech polskich piłkarzy, co czasami nie zdarza się nawet w klubach polskiej ekstraklasy... Wcześniej w niedzielę Lecce zremisowało bezbramkowo z piątą w tabeli Romą, w której do 64. minuty grał reprezentant Polski Nicola Zalewski, wyróżniający się w ostatnich meczach kadry narodowej. (PAP)