Tyle zarobił Raków Częstochowa za występy w europejskich pucharach. W Lidze Europy może wzbogacić się jeszcze bardziej

Ile Raków Częstochowa zarobił za awans do Ligi Europy?

Raków Częstochowa niestety w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów przegrał w dwumeczu z FC Kopenhagą. To oznacza, że mistrz Polski nie weźmie udziału w najważniejszych rozgrywkach klubowych na świecie. Porażka w duńskim rywalem nie oznacza całkowitego końca europejskiej przygody. Raków weźmie udział w fazie grupowej Ligi Europy.

Europejskie puchary to nie tylko wielki prestiż, ale także ogromne pieniądze, które wpadną do kasy klubowej. Obliczenia wszystkich możliwych dodatków, które otrzyma Raków podjął się TVP Sport. Za dostanie się do fazy play-off (IV runda) eliminacji Ligi Mistrzów "Medaliki" dostaną aż 5 mln euro. Kolejny duży zastrzyk to awans (lub jak określają niektórzy "spadek") do Ligi Europy. Premia finansowa to 3,63 mln euro. Gdyby Raków pokonał Kopenhagę, dostałby w tej kategorii aż 15,64 mln euro.