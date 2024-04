Kulisy konfliktu Goncalo Feio w Rakowie Częstochowa. "Groził, że mu przyp***"

Skandale z udziałem Goncalo Feio

- Faktycznie do starcia między nimi doszło podczas gierki treningowej członków sztabu. Powód był kompletnie błahy, Feio pokłócił się z innymi uczestnikami gry o to, czy zanim padła bramka dla jednej z drużyn, piłka przekroczyła linię końcową czy nie. Feio widział tę sytuację inaczej niż reszta, a kierownik miał mu powiedzieć, że jak mu się to nie podoba, to może zejść z murawy. Wtedy Feio miał zaatakować fizycznie Waskowskiego. Ten jednak jeszcze wtedy się nie bronił przed agresorem, a po stronie kierownika stanęli piłkarze - przedstawił swoją wersję konfliktu "Przegląd Sportowy".