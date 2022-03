Vlog reprezentacji Polski: Kulisy wygranej nad Szwecją [WIDEO]

Nagranie liczy przeszło 35 minut. Otwiera je analiza gry rywala, którą sporządził Czesław Michniewicz wraz ze swoim sztabem. Później kamera przenosi się już na stadion, gdzie mecz poprzedził trening i spotkanie z ukraińską młodzieżą. To co najważniejsze we vlogu zaczyna się po upływie 18 minuty; jest więc radość po golach i feta w szatni poprzedzona bojową atmosferą w czasie przerwy, gdy było jeszcze 0:0.

- Brawo, Grosiu! Zobacz, wróciłeś i jest awans - krzyczy do Kamila Grosickiego kapitan Robert Lewandowski. - Czwarty turniej z rzędu - przypomina Grosik, a Lewy dodaje: - Doceniajmy to, doceniajmy.

- Jestem dumny z was, jestem dumny, że jestem Polakiem, prezesem. To co dzisiaj zrobiliście to wasze dzieci i wnuki będą wspominały - zaczął przemowę w szatni prezes Cezary Kulesza.