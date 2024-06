Warta Poznań ogłosiła nowego trenera po spadku do Fortuna 1. Ligi. Przychodzi z rezerw Legii Warszawa

Nowym trenerem Warty Poznań został Piotr Jacek. "Na papierze" ten ruch jest bardzo ryzykowny, gdyż 47-letni szkoleniowiec nie ma dużego doświadczenia w prowadzeniu klubów na wyższych poziomach rozgrywkowych. W jego CV znajdziemy osiem spotkań za sterami Miedzi Legnica i 10 Stomilu Olsztyn. Większość trenerskiego doświadczenia zebrał w 3. lidze, czyli na czwartym poziomie rozgrywkowym. W ostatnich dwóch sezonach był szkoleniowcem Legii II Warszawa. Jacek jest jednak związany z Poznaniem, co od razu skradło serce kibiców "Zielonych". - Piotr Jacek pochodzi ze stolicy Wielkopolski i rozpoczynał przygodę z piłką nożną jako zawodnik SKS 13 Poznań. W trakcie kariery występował między innymi w Lechu Poznań, a zawodową grę zakończył w podpoznańskiej Mosinie - czytamy w komunikacie klubu.

- Chcemy, aby Warta wróciła do swojego DNA i była bardziej lokalna. Dlatego też zdecydowaliśmy się na trenera Piotra Jacka, bo to człowiek stąd. Przekonał nas swoją wizją i pomysłem na to, jak "Zieloni" mają funkcjonować w nowym sezonie. Ponadto za trenerem przemawia fakt, że posiada już spore doświadczenie w pracy w piłce seniorskiej, także na poziomie I ligi. Uznaliśmy, że zasługuje na szansę, jaką niewątpliwie jest praca w pierwszoligowej Warcie Poznań - powiedział Dawid Frąckowiak, dyrektor sportowy Warty, dla klubowych mediów.