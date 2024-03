We wtorek grały Holandia, Austria oraz Francja. Tak radzili sobie rywale reprezentacji Polski, z którymi zagramy na Euro 2024

Podczas gdy reprezentacja Polski wywalczyła awans do Euro 2024 swoje mecze towarzyskie rozgrywali przyszli rywale "Biało-Czerwonych". Holandia w szlagierowym spotkaniu przegrała z Niemcami, Austria pokazała siłę rozbijając Turcję, natomiast Francja po emocjonującym widowisku pokonała na słynnym Stade Velodrome drużynę Chile.

Holandia pokonana przez gospodarza Euro 2024

Holendrzy prowadzenie we Frankfurcie objęli już w 4. minucie. "Oranje" wykorzystali błąd w defensywie Niemców, piłkę przejął Memphis Depay, zagrał do Joeya Veermana, a ten precyzyjnym uderzeniem wpakował piłkę do bramki. Jednak do wyrównania 7 minut później pięknym strzałem zza pola karnego doprowadził Maximilian Mittelstadt.

W pierwszej połowie więcej sytuacji podbramkowych mieli gospodarze, jednak najgoręcej było pod ich bramką, ale Holandia nie potrafiła skorzystać z zamieszania w "szesnastce" przeciwnika. Początek drugiej odsłony należał do "Oranje", którzy raz za razem zagrażali ter Stegenowi, jednak razili nieskutecznością. Decydująca dla wyniku meczu była 85. minuta. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego do strzału głową doszedł Niclas Fullkrug i precyzyjnym uderzeniem pokonał holenderskiego bramkarza. Mecz towarzyski. Niemcy - Holandia 2:1 (Frankfurt). Friedemann Vogel / PAP

Austria pokazała siłę. Wbiła Turcji aż 6 goli

Największą demonstrację siły zobaczyli kibice w Wiedniu. Austria strzelanie w meczu z Turcją rozpoczęła już w 2. minucie. Na listę strzelców wpisał się Xavier Schlager. Przyjezdni do wyrównania doprowadzili za sprawą skutecznie wykonanego rzutu karnego przez Hakana Calhanoglu, jednak to Austriacy schodzili do szatni z prowadzeniem. Tuż przed przerwą swojego pierwszego gola w tym meczu zdobył Michael Gregoritsch.

Po zmianie stron snajper gospodarzy jeszcze dwukrotnie pokonał tureckiego bramkarza i skompletował hat-tricka. W ostatnim kwadransie Austria strzeliła kolejne 2 gole. Na listę strzelców wpisali się Christoph Baumgartner i Maximilian Entrup, który ustalił wynik na 6:1. Najszybszy gol w historii. Potencjalni rywale Polaków w wybitnej formie [WIDEO] Mecz towarzyski. Austria - Holandia 6:1 (Wiedeń) Christian Bruna / PAP

Francja zafundowała kibicom emocjonujące widowisko

"Trójkolorowi" na rywalizację z Chile wyszli w najmocniejszym składzie, ale to reprezentacja z Ameryki Południowej w 6. minucie objęła prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się 24-letni Marcelino Nunez. Francuzi odpowiedzieli w 19. minucie. O strzał z dystansu pokusił się Youssouf Fofana, a piłka zaskoczyła chilijskiego golkipera i wpadła do bramki. Chwilę później 40-letni Claudio Bravo po raz drugi musiał wyjmować piłkę z siatki. Tym razem do wrzutki ze skrzydła świetnie wyskoczył Randal Kolo Muani i dał Francuzom prowadzenie.

Po przerwie Chile mogło doprowadzić do wyrównania. Eduardo Vargas znakomicie doszedł po pozycji strzeleckiej w polu karnym gospodarzy, ale piłka po jego uderzeniu głową trafiła tylko w słupek. Niewiele później Francja zdobyła 3 bramkę. Po oskrzydlającej akcji futbolówka znalazła się pod nogami Oliviera Giroud, a ten mocnym strzałem strzelił gola na 3:1. W końcówce ładnym uderzeniem z dystansu popisał się Dario Osorio, ale ta bramka nie wystarczyła, by na Stade Veledrome wywalczyć choćby remis. Terminarz meczów reprezentacji Polski na Euro 2024

Pozostałe ciekawe mecze towarzyskie

W innym szlagierze Hiszpania zremisowała na Estadio Santiago Bernabeu z Brazylią 3:3. Do przerwy "La Furia Roja" prowadziła prowadziła różnicą dwóch goli po trafieniach Rodriego i Daniego Olmo. Dla gości z Ameryki Południowej bramkę zdobył jedynie Rodrygo.

Po przerwie swojego drugiego gola w reprezentacji strzelił wprowadzony chwilę wcześniej 17-letni Endrick. W 87. minucie bramkę na 3:2 dla Hiszpanii skutecznie wykorzystując rzut karny, zdobył Rodri. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się zwycięstwem gospodarzy, w doliczonym czasie gry wyrównał również z 11 metrów Lucas Paqueta.

Pierwszy gol w reprezentacji Brazylii 17-letniego Endricka W Oslo Norwegia zremisowała ze Słowacją 1:1. W drugiej połowie przy prowadzeniu gospodarzy Erling Haaland nie wykorzystał rzutu karnego, a w końcówce spotkania gola na wagę remisu strzelił Ondrej Duda, który w przeszłości był zawodnikiem Legii Warszawa, a obecnie jest kolegą Karola Świderskiego i Pawła Dawidowicza w Hellasie Werona.

Na legendarnym stadionie Wembley Anglia zremisowała z Belgią 2:2. Już do przerwy kibice zobaczyli 3 gole w Londynie. Belgowie prowadzili do 95. minuty, a wtedy po raz kolejny zabłysnął Jude Bellingham, zdobywając wyrównującą bramkę. Mecz towarzyski. Anglia - Belgia 2:2 (Wembley, Londyn). Andy Rain / PAP Imponującą serię 11 zwycięstw z rzędu Portugalii niespodziewanie przerwała Słowenia w meczu rozgrywanym w Ljubljanie. Goście z Cristiano Ronaldo w składzie nie potrafili strzelić gola dużo niżej notowanemu przeciwnikowi. Słoweńcy swoje bramki zdobywali w końcowej fazie spotkania. Najpierw w 72. minucie do siatki rywali trafił Adam Gnezda Cerin, a 8 minut później na 2:0 podwyższył Timi Max Elsnik.

Wyniki wtorkowych meczów towarzyskich uczestników Euro 2024

Węgry - Kosowo 2:0 (Budapeszt)

- Kosowo 2:0 (Budapeszt) Norwegia - Słowacja 1:1 (Oslo)

1:1 (Oslo) Czechy - Armenia 2:1 (Praga)

- Armenia 2:1 (Praga) Dania - Wyspy Owcze 2:0 (Brondby)

- Wyspy Owcze 2:0 (Brondby) Rumunia - Kolumbia 2:3 (Wanda Metropolitano, Madryt)

- Kolumbia 2:3 (Wanda Metropolitano, Madryt) Austria - Turcja 6:1 (Wiedeń)

- 6:1 (Wiedeń) Anglia - Belgia 2:2 (Wembley, Londyn)

- 2:2 (Wembley, Londyn) Niemcy - Holandia 2:1 (Frankfurt)

- 2:1 (Frankfurt) Irlandia - Szwajcaria 0:1 (Dublin)

0:1 (Dublin) Szkocja - Irlandia Północna 0:1 (Hampden Park, Glasgow)

- Irlandia Północna 0:1 (Hampden Park, Glasgow) Słowenia - Portugalia 2:0 (Ljubljana)

- 2:0 (Ljubljana) Egipt - Chorwacja 2:4 (Kair)

2:4 (Kair) Francja - Chile 3:2 (Marsylia)

- Chile 3:2 (Marsylia) Hiszpania - Brazylia 3:3 (Santiago Bernabeu, Madryt)

