Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice ONLINE. Pełny stadion na otwarcie sezonu Ekstraklasy. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice ONLINE

Widzew Łódź po powrocie do Ekstraklasy zaliczył dobry sezon, ale wielu kibiców twierdzi, że zespół było stać na więcej. Czerwono-biało-czerwoni zajęli 12. miejsce, co zagwarantowało spokojne utrzymanie. Ekipa z "serca Łodzi" rundę jesienną miała fantastyczną, dlatego przezimowała na szczycie tabeli. Forma wiosenna była fatalna. Widzew przygrywał mecz za meczem, dlatego przesunął się w tabeli o wiele pozycji w dół.

Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa: - Myśli krążą już koło tego ligowego starcia, bo oczywiście sparingi są ważne, ale wszyscy czekamy na emocje, zdobywanie punktów i grę przed własnymi kibicami. Już nie możemy się tego doczekać. Jesteśmy pozytywnie nastawieni do nowego sezonu i liczymy na wsparcie kibiców, którzy są naszym dwunastym zawodnikiem. Chcemy dać im radość

Według bukmacherów w obecnym sezonie jest jeden wyraźny kandydat do spadku - Puszcza Niepołomice. Beniaminek obecnego sezonu według ekspertów nie ma większych szans na utrzymanie, dlatego kurs na powrót do Fortuna 1. Ligi to 1,50. Ekstraklasowy świeżak chce jednak pokazać, że nie podda się bez walki. Pierwszy mecz sezonu będzie niezwykle ciężki, gdyż na stadionie Widzewa nawet najlepsze ekipy miały problem.