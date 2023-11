Widzew Łódź - Warta Poznań ONLINE. Starcie dwóch młodych trenerów. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Widzew Łódź - Warta Poznań ONLINE

Sobotni mecz 14. kolejki Ekstraklasy w Łodzi to starcie dwóch młodych trenerów - Daniela Myśliwca (37.) z Widzewa Łódź i Dawida Szulczka (33.) z Warty Poznań. Ten pierwszy przyszedł do klubu niedawno. Zastąpił Janusza Niedźwiedzia, który już nie miał pomysłu na zespół. Początki są całkiem obiecujące, gdyż po jego wodzą Widzew przegrał tylko jeden mecz. Szulczek to trener, który w Ekstraklasie zyskuje coraz większą renomę. Kilka miesięcy temu mówiło się, że może zastąpić Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Do tego jednak nie doszło, dlatego 33-latek kontynuuje projekt w Poznaniu.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa Łódź: - Staram się skupiać na tym, co jest atutem przeciwnika i z tym, z czym będziemy się mierzyć. W wypadku Rakowa spotkaliśmy się z agresywnym i zorganizowanym pressingiem. Teraz spodziewam się dokładnie tego samego. Cieszę się, że przyjdzie nam mierzyć się z takim rywalem. W Częstochowie zagraliśmy poniżej naszych oczekiwań jeśli chodzi o ofensywę. Było to spowodowane dobrym wynikiem od drugiej minuty. Teraz nie mogę się doczekać dyspozycji moich piłkarzy. Wiadomo, że lepiej jest punktować i dostawać bieżącą nagrodę za swoją pracę. Myślę, że piłkarze tego potrzebują. Gdy graja dobrze, ale z różnych względów nie punktują, wtedy mogą pojawić się wątpliwości.

Dawid Szulczek, trener Warty Poznań: - Jedna i druga drużyna stara się grać w piłkę. Widzew ma model gry, który stara się wdrażać. Jedyna duża różnica jest taka, że nasi najbliżsi rywale grają w innej strukturze organizacyjnej. Za trenera Niedźwiedzia grali na trójkę obrońców, a teraz na czwórkę. Jest jeden stoper mniej, a za to jeden środkowy pomocnik więcej. Ma to związek z tym, że trener chce mieć większą jakość na boisku i myślę, że tak zdefiniował to też trener Myśliwiec. Z mojej perspektywy nie jest to aż tak duża różnica. Ważne jest to, że Widzew to zespół, który stara się narzucić swój sposób grania. Mamy swoje pomysły, jak wykorzystać pewne mankamenty w grze przeciwnika, ale mogę o nich powiedzieć dopiero po meczu na konferencji.