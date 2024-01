Widzew Łódź wybrał bramkarza. Jakub Słowik, a nie Gabriel Kobylak następcą Henricha Ravasa Jacek Czaplewski

Jakub Słowik ostatnio bronił w lidze japońskiej Andrzej Szkocki/Polska Press

Transfery. Widzew Łódź wybrał nowego bramkarza. Następcą Henricha Ravasa odchodzącego do amerykańskiej MLS ma zostać dawno niewidziany w Polsce Jakub Słowik - podaje weszlo.com Dla niego to powrót do PKO Ekstraklasy po przeszło czterech latach rozłąki.