Transfery Widzewa Łódź - styczeń 2024. Henrich Ravas odejdzie do MLS. Umowa Bartłomieja Pawłowskiego zostanie przedłużona?

Transfery Widzewa Łódź - odeszli z klubu

Ten transfer nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, ale według wielu informacji medialnych przenosiny Henricha Ravasa do MLS są na ostatniej prostej. Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl sugerował, że w grę wchodzi transfer do Portland Timbers. Widzew miał odrzucić ofertę 500 tysięcy dolarów, negocjowano wyższą, sięgającą do około 700 tysięcy dolarów. Później pojawiła się informacja, że nowym pracodawcą Ravasa miałaby być drużyna The New England Revolution. Według dziennikarzy z portalu weszło.com, Słowak faktycznie trafi do tego drugiego zespołu za znacznie wyższą kwotę niż 700 tys. euro. Mowa o około 1,2 miliona dolarów, 15% od kolejnego transferu oraz kilka bonusów. Taka kwota oznacza, że Ravas otarłby się o rekord sprzedażowy Widzewa, który należy do Artura Wichniarka - 15, mln euro (transfer do Arminii Bielefeld).