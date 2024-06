Większość Niemców nie wierzy w wygranie Euro 2024. Kto wygra turniej? OPRAC.: Jacek Czaplewski

Niemcy nie wierzą w wygranie Euro 2024 PAP/EPA

Pomimo imponujących występów reprezentacji Niemiec w fazie grupowej Euro 2024, większość niemieckich kibiców pozostaje sceptyczna co do możliwości zdobycia przez zespół czwartego mistrzowskiego tytułu. Wskazują na to wyniki przeprowadzonych badań.