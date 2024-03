Wielkie Derby Śląska dla Górnika Zabrze. Spore błędy bramkarza Ruchu Chorzów. Na trybunach pojawiło się 38 tys. fanów

Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2 (0:1)

W pierwszej połowie to Ruch Chorzów prowadził grę. "Niebieskim" udało się nawet strzelić gola, ale sędzia Szymon Marciniak po sprawdzeniu sytuacji na monitorze anulował bramkę. Adam Vlkanova perfekcyjnie wrzucił do Daniela Szczepana, który pokonał bramkarza. Arbiter dopatrzył się jednak faulu we wcześniejszej fazie akcji.

Ruch stwarzał sobie niezłe okazje, ale wynik Wielkich Derbów Śląska otworzył Górnik Zabrze. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Adrian Kapralik ruszył z przebojową akcją. Wpadł w pole karne Ruchu i oddał mocny strzał. Pierwsze uderzenie wybronił Dante Stipica, ale dobitka znalazła drogę do bramki. Gracza Górnika nie mogło zatrzymać 3 zawodników rywali. Największy błąd popełnił jednak golkiper, który "wypluł" futbolówkę.