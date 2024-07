Wojciech Kowalczyk wyciąga wnioski po meczach na Euro 2024. Nie widzi miejsca dla Ronaldo i Lewandowskiego w piłce reprezentacyjnej Jakub Jabłoński

Kowalczyk ostro o Lewandowskim i Ronaldo. "W poważnej piłce nie ma dla nich miejsca" Kanał Zero/YT

Wojciech Kowalczyk odniósł się w Kanale Zero w wieczornym, pomeczowym programie do aktualnej formy Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii i Roberta Lewandowskiego, który z Euro 2024 już odpadł po fazie grupowej. Przyznał, że obaj zawodnicy nie pasują do poważnej piłki i ich czas bezpowrotnie minął. Ekspert stanowczo wyraził się na temat obecności wspomnianej dwójki w swoich reprezentacjach. Jego zdaniem nie powinni się znaleźć nawet w pierwszych jedenastkach.