Jerzy Brzęczek zaatakował Cristiano Ronaldo i jego płacz po zmarnowanym karnym na Euro 2024. "Zachowanie pod publikę"

Jerzy Brzęczek przejechał się po Cristiano Ronaldo i jego ostatnim popisie w meczu 1/8 finału Euro 2024 Portugalia - Słowenia. Portugalczyk nie mógł wstrzelić się do bramki strzeżonej przez Jana Oblaka, a w 105. minucie bramkarz wybronił jego próbę z rzutu karnego. Po tej sytuacji legendarny piłkarz zalał się łzami i był pocieszany przez swoich kolegów. Co na to były selekcjoner reprezentacji Polski? Stwierdził w Kanale Sportowym, że to zachowanie pod publikę, aby każdy współczuł gwiazdorowi!