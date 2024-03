Wojciech Szczęsny obronił rzut karny w hicie z Napoli. Polski bramkarz miał pecha i wobec dobitki był bezradny

Wojciech Szczęsny obronił rzut karny

Kiedy fani zgromadzeni na stadionie myśleli, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, sędzia podyktował rzut karny dla Napoli. Do piłki podszedł Victor Osimhen, czyli najlepszy strzelec zespołu. Nigeryjski napastnik strzelił w lewy róg polskiego bramkarza, co okazało się błędem. "Szczena" wyczuł snajpera i odbił futbolówkę przed siebie. Niestety od razu po strzale w pole karne wbiegli inni zawodnicy Napoli. Do piłki dopadł Giacomo Raspadori, który wpakował ją do siatki.