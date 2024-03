Wojciech Szczęsny po raz drugi zostanie ojcem. Marina wkrótce urodzi. "Czekamy na ciebie"

Wojciech Szczęsny i Marina Łuczenko-Szczęsna oczekują drugiego dziecka

Pod koniec 2022 roku Marina zwierzyła się z poważnych problemów zdrowotnych w programie Alarm emitowanym w TVP: - Poszłam do lekarza, bo chciałam przygotować się do kolejnej ciąży. Usłyszałam, że mam nowotwór na jajniku. Nie było wiadomo, czy to jest rak, czy nie. Ale gdy słyszysz "nowotwór" w młodym wieku, to jest to po prostu cios w serce. Nie chcę się użalać nad sobą, na całe szczęście okazało się, że nie było to nic złośliwego. Doszłam do siebie - mówiła (cytat za Pudelkiem).