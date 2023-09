Wracają rozgrywki Ligi Mistrzów, a w niej Polacy. Robert Lewandowski i Piotr Zieliński powalczą o najważniejszy klubowy puchar?

Polacy w Lidze Mistrzów. Kto wybiegnie w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych na Starym Kontynencie?

Napoli z Piotrem Zielińskim także celuje wysoko!

Świeżo upieczony mistrz Włoch szykuję się do rywalizacji w elitarnym gronie europejskiego futbolu. Drużyna z Neapolu na czele z Piotrem Zielińskim trafiła do grupy C z Realem Madryt, Bragą oraz Unionem Berlin. Pierwsze spotkanie w ramach tej grupy ekipa z Półwyspu Apenińskiego rozegra 20 września przeciwko Portugalczykom. Będzie to jednocześnie debiut nowego trenera SSC Napoli - Rudiego Garcii, który zastąpił Luciano Spalettiego.