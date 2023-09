Wtorkowy trening reprezentacji Polski. Piotr Zieliński go nie dokończył! Biało-Czerwoni szlifują formę przed meczem z Wyspami Owczymi

Wielu kibiców ma spore wątpliwości dotyczące meczu eliminacji Euro 2024 z Wyspami Owczymi. Polska reprezentacja na ostatnim zgrupowaniu pokazała, że jest w stanie przegrać z każdym. Porażka z Mołdawią była niezwykle bolesna. Oliwy do ognia dolał ostatnio Robert Lewandowski, który w wywiadzie z Mateuszem Święcickim stwierdził, że w kadrze brakuje osobowości.

Arkadiusz Milik na wtorkowej konferencji prasowej zapewnił, że atmosfera w drużynie jest dobra, ale mogłaby być lepsza. Napastnik Juventusu podkreślił, że kadrę narodową stać na lepszą grę.

- Jeśli chodzi o atmosferę, to jest oczywiście dobra, ale zawsze może być lepsza, bo to wyniki ją tworzą. Patrząc na tabelę wiemy, że jest dużo do poprawy. W czwartek chcielibyśmy wykonać pierwszy krok w kierunku tej poprawy. Wspólne wyjścia pomagają nam w tym, że jesteśmy więcej czasu ze sobą, rozmawiamy, dyskutujemy, śmiejemy się - możemy przegadać niektóre tematy - powiedział Milik.