Arsenal pokonał Everton, ale to nie wystarczyło do wygrania mistrzostwa Anglii

Idrissa Gueye pięknym strzałem zaskoczył Arsenal

Przed rozpoczęciem ostatniej kolejki Premier League ekipa Arsenalu mimo znakomitego sezonu, miała dwa punkty straty do liderującego Manchesteru City, ale Kanonierzy wciąż marzyli o mistrzostwie Anglii. Do tego potrzebne było ich zwycięstwo przy równoczesnym braku wygranej The Citizens.

Everton celebruje zdobycie gola z Arsenalem. PAP / EPA

Na odpowiedź Arsenalu nie trzeba było długo czekać. Zaledwie 3 minuty później do wyrównania doprowadził Takehiro Tomiyasu. Japończyk skutecznie wykończył podanie Martina Odegaarda. Kolejny wybuch radości na Emirates Stadium miał miejsce tuż przed przerwą. Kibice Kanonierów fetowali bramkę zdobytą przez West Ham w meczu z Manchesterem City, ale do przerwy to The Citizens prowadzili 2:1 i to oni wciąż byli liderami tabeli.