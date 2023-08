Z kim Legia Warszawa zagra w grupie Ligi Konferencji? Potencjalni rywale wicemistrzów Polski: Eintracht Frankfurt, Fenerbahce, AZ

Liga Konferencji. Potencjalni rywale Legii Warszawa w grupie

Będziemy mieli dwóch reprezentantów w europejskich pucharach. Mowa rzecz jasna o Rakowie Częstochowa, który awansował do fazy grupowej Ligi Europy, a także o Legii Warszawa, która dziś wywalczyła awans do fazy grupowej Ligi Konferencji wygrywając z duńskim FC Midtjylland po rzutach karnych.

Dla stołecznego klubu będzie to powrót do rozgrywek europejskich po rocznej przerwie. W sezonie 2021/22 "Wojskowi" prowadzeni wówczas przez Czesława Michniewicza zdołali awansować do Ligi Europy. Zajęli wówczas ostatnie miejsce w grupie. Gra w LKE będzie z kolei dla legionistów absolutnym debiutem.

Z kim może zagrać Legia w grupie? Losowanie w piątek 1 września o godz. 14:30, jednak przedstawiamy potencjalnych rywali podopiecznych Kosty Runjaica. Na drodze stołecznego klubu mogą stanąć naprawdę solidne marki w fazie grupowej.