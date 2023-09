Zagłębie Lubin - Warta Poznań ONLINE. „Zieloni” spróbują zdobyć Twierdzę Lubin. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Zagłębie to drużyna o dwóch twarzach. Znacznie lepsza jest ta „domowa” – w czterech spotkaniach tego sezonu zdobyła aż 10 punktów, co daje 5. miejsce w tej klasyfikacji. Wliczając poprzedni, to jest już 6 meczów, a czterokrotnie zachowywało czyste konto.

Dawid Szulczek, trener Warty Poznań: - Z tymi meczami u siebie i na wyjeździe to raczej statystyka. My w 2022 roku dobrze punktowaliśmy na wyjeździe, teraz lepiej punktujemy u siebie. Spróbujemy trochę wpłynąć na ten stan, żeby się bardziej wyrównał. Jeśli wygramy w Lubinie, to obniżymy średnią Zagłębia na swoim stadionie.

- My, trenerzy będziemy robili to, co do tej pory, bo nie można przecież wariować ani w jedną stronę, ani w drugą. Tak jak po zwycięstwach twardo stąpamy po ziemi, tak i teraz, gdy są kontuzje, i gdy pod koniec poprzedniego sezonu były porażki, też nie traciliśmy głowy, robiliśmy swoje. Będziemy też podtrzymywali dobrą energię w zespole, w momencie, w którym nieobecność Adama Zrelaka może być dla drużyny ciosem. Bo to ważna postać, która daje nam zawsze dużo tlenu.