Zarobki polskich piłkarzy w 2024 roku. Robert Lewandowski nadal na szczycie, a dostanie więcej. Kto znalazł się w TOP 3?

Zarobki Roberta Lewandowskiego nadal rekordowe

Jeśli chodzi o zarobki, zawód piłkarza to jedna z najlepszych prac na świecie. Zawodnicy na najwyższym poziomie zarabiają nawet kilkadziesiąt milionów euro rocznie. To daje bezpieczeństwo finansowe dla kilku przyszłych pokoleń.

"Fakt" przeanalizował zarobki polskich piłkarzy na początku 2024 roku. Liderem klasyfikacji od wielu lat jest Robert Lewandowski. 35-latek w ekipie mistrza Hiszpanii inkasuje aż 26 mln euro brutto. To jednak nie koniec. W sezonie 2024/25 "Lewy" dostanie podwyżkę i będzie zarabiał aż 32 mln euro! To może być problem dla "Dumy Katalonii", która ostatnio nie jest zadowolona z dyspozycji Polaka. Niewykluczone, że "Barca" będzie chciała pozbyć się Polaka, aby odciążyć budżet płac i trochę zarobić.

W TOP 3 najlepiej zarabiających zawodników znalazł się także Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński. Bramkarz Juventusu to światowa czołówka, dlatego nic dziwnego, że "Stara Dama" zaoferowała mu aż 12 mln euro. Pomocnik Napoli na tę chwilę zarabia 6,5 mln euro, ale niedługo to się zmieni. 29-latek przeniesie się do Interu Mediolan, więc dostanie nowy kontrakt.