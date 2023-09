Zbigniew Boniek broni byłego selekcjonera po meczu z Albanią. "Proszę mi tutaj Brzęczka nie obrażać"

Zbigniew Boniek staję w obronie Jerzego Brzęczka!

Były prezes PZPN-u odniósł się do wyników byłego selekcjonera Polski. Przypomniał kibicom, że to za kadencji Brzęczka wygraliśmy grupę eliminacyjną do Euro 2020 z ogromną przewagą nad drugą Austrią. Polacy zdobyli wtedy 25 punktów, a Austriacy - 19.