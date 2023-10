Zbigniew Boniek ostro o reprezentancie Polski. Chodzi o Matty'ego Casha. "Po trzech latach nie widzę żadnego progresu"

Zbigniew Boniek krytykuje Casha: Nie zrobił jednej, dobrej, szybkiej akcji

Cash w tym meczu nie zrobił jednej, dobrej, szybkiej akcji. Dużo lepiej grała lewa strona (...) Mamy czasami takie podejście, że jeśli ktoś gra w Premier League, to musi błyszczeć w reprezentacji, a to guzik prawda - skomentował były prezes PZPN.

- Jestem zawiedziony postawą Casha. Wszyscy wiedzą, że Boniek nie był za tym, żeby z kogoś na siłę robić Polaka, dawać mu paszport, żeby grał w reprezentacji. Tu nie o to chodzi, ale po trzech latach nie widzę żadnego progresu. Ani na boisku, ani językowego - powiedział Boniek.

- Nie podejrzewam go o symulację, ale jak rozmawia Polak z Polakiem, to niech to robi w swoim języku. Jest już Polakiem od ponad dwóch lat. Coś oprócz śpiewania hymnu mógłby powiedzieć - napisał wówczas na X (dawniej Twitter) Boniek.