2,7 mld euro premii w europejskich pucharach. Legia, Raków, Lech i Pogoń zgarnęli w sumie ponad 14 mln. A to nie koniec

Premie w europejskich pucharach. Najwięcej dla Rakowa?

Tradycyjnie zdecydowanie największe pieniądze są do zgarnięcia w Champions League. Licząc łącznie z budżetem na Superpuchar UEFA - bo tak to robi europejska centrala - na te rozgrywki przeznaczone zostanie 2,03 miliarda euro. Do uczestników Ligi Europy, w tym Rakowa, trafi łącznie 465 milionów euro, a do ekip grających w Lidze Konferencji, w tym Legii Warszawa - 235 milionów.

W rzeczywistości będą to kwoty nieco mniejsze, bo z całego budżetu na rozgrywki UEFA w tym sezonie 97,6 mln euro zostanie przeznaczone na pokrycie strat klubów z okresu pandemii COVID-19 (sezony 2019/20 i 2020/21). Wszystkie dane podane przez UEFA dotyczą kwot sprzed odjęcia tych prawie 100 mln euro.

Raków, jako zespół pokonany decydującej rundy eliminacji Ligi Mistrzów (przegrał dwumecz z FC Kopenhaga - 0:1 i 1:1), otrzyma za udział w tej fazie pięć milionów euro. Do tego na konto mistrza Polski trafi 3,63 mln euro za awans do fazy grupowej Ligi Europy. Łącznie ze 132 tys. (najniższa możliwa kwota) z tytułu współczynnika za wyniki osiągnięte na europejskiej arenie w ostatnich 10 latach ekipa spod Jasnej Góry w tym sezonie zarobiła już 8,76 mln euro, czyli o 500 tys. więcej niż Lech Poznań w poprzednim sezonie, kiedy dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji.