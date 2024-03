Adam Buksa gra w reprezentacji Polski, mieszka w słonecznej Turcji, ma piękną ukochaną. Czego chcieć więcej?

Adam Buksa - piłkarska kariera

Pochodzi z Krakowa, gdzie rozpoczynał piłkarską karierę. Już jako 16-latek przeprowadził się do Włoch, gdzie przez rok występował w Primaverze Novary. Jednak po roku wrócił do kraju, gdzie rozpoczął grę w seniorskiej piłce. Swój pierwszy występ zaliczył 10 lat temu w Lechii Gdańsk. Później reprezentował barwy Zagłębia Lubin oraz Pogoni Szczecin, aż w 2020 roku ruszył w swój "american dream".

Przez 2,5 roku grał w grał w amerykańskim New England Revolution, którego siedziba znajduje się w Foxborough w stanie Massachusetts. Do Europy wrócił latem 2022 roku. Jednak jego przygoda w Lens nie była udana, gdyż we Francji głównie leczył kontuzję. W ekipie z Ligue 1 zagrał tylko 8 spotkań i nie zdobył żadnej bramki.