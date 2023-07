Ariel Mosór nie zagrał w niedzielnym spotkaniu ze Stalą Mielec. Rozmowy w sprawie transferu 20-latka stoją na zaawansowanym poziomie

Transfer coraz bliżej?

Powrócił temat możliwego odejścia Ariela Mosóra . Na razie nie znamy szczegółów jaki klub jest zainteresowany Polakiem, ale wiemy, że ma być to drużyna, która rywalizuje obecnie w eliminacjach do Ligi Mistrzów.

Zdaniem jego ojca - Piotra Mosóra, może to nastąpić już w przyszłym tygodniu, choć nie jest to do końca przesądzone. Według niego ma być to zespół rywalizujący w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Jednocześnie w wywiadzie z Magazynem Sportowym Radia RDC wykluczył przejście na Półwysep Apeniński.

– Wszystko się toczy. Zobaczymy, co się w tym tygodniu wydarzy. Może być tak, że w przyszłym tygodniu Ariel zmieni barwy klubowe, ale my podchodzimy do tego spokojnie – powiedział ojciec piłkarza, Piotr Mosór, w piątkowej odsłonie Magazynu Sportowego Radia RDC, cytowany przez stronę stronę Piasta Gliwice.