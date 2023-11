Arka Gdynia wygrała Derby Trójmiasta po 16 latach! Mecz z Lechią Gdańsk w śnieżycy, gola strzelił tylko Michał Marcjanik

Derby Trójmiasta. Mecz Arka Gdynia - Lechia Gdańsk 1:0

Arka przeżyła lata upokorzeń w Derbach Trójmiasta. Jak nie przegrywała (dziesięć razy), to remisowała (sześć razy). Zawsze czegoś brakowało. Dziś jednak przystąpiła do gry jako faworyt i to potwierdziła także na boisku, mimo trudnych warunków pogodowych.

Wiele ułożyło się właśnie w ten scenariusz. Arka przystępowała do meczu jako lider ze wspaniałą serią (osiem meczów bez porażki). W Lechii akurat na ten mecz wypadli dwaj ważni pomocnicy z powodu kartek. W Arce bojkot zawiesili kibice. Lechię fani wparli jedynie w drodze na stadion. Wreszcie Arka wystawiła doświadczony skład, w Lechii wielu młodych zawodników doświadczyło pierwszy raz takiej atmosfery.

Śnieżyca podczas meczu Arka - Lechia